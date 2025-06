San Giovanni Rotondo: un caso di studio per la politica nazionale

La situazione politica a San Giovanni Rotondo continua a offrire spunti di riflessione sulla direzione della democrazia locale e sul rapporto tra eletti e cittadini. In un contesto in cui la partecipazione popolare è sempre più debole e il non voto assume proporzioni preoccupanti, la distanza tra politica e cittadini appare evidente.

La recente apertura al dialogo da parte di alcune forze politiche, tra cui esponenti del centrodestra, ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato si parla di “responsabilità” e “bene comune”, dall’altro emergono dubbi sull’autenticità di certe alleanze, che appaiono lontane dalle logiche ideologiche e più vicine a strategie di mantenimento del potere.

Le dichiarazioni del consigliere comunale Mimmo Longo, eletto tra le fila del centrodestra, aprono a un confronto con l’attuale amministrazione e con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Il consigliere sottolinea l’importanza di evitare il commissariamento del Comune e auspica una ricomposizione per “il bene dei cittadini”, al di là delle appartenenze politiche. Una posizione che, pur manifestando buoni propositi, solleva inevitabilmente interrogativi sulla coerenza delle scelte e sulle reali motivazioni che le animano.

Nel frattempo, la città continua a vivere una crisi politica che si riaccende ciclicamente, come una ferita che non riesce a rimarginarsi. Le dinamiche di potere sembrano prevalere sulle proposte concrete e sull’ascolto delle istanze del territorio. In un clima in cui la stampa locale viene talvolta accusata di parzialità, diventa fondamentale mantenere viva l’attenzione sull’informazione libera e sulla critica costruttiva.

Le parole pronunciate da diversi esponenti politici, spesso in nome di una democrazia “a misura di cittadino”, sembrano però talvolta riflettere più una retorica che una reale intenzione di cambiamento. La domanda che molti cittadini si pongono è: contano di più i numeri e gli equilibri di palazzo o il reale volere popolare?

Le risposte tardano ad arrivare, e intanto cresce il senso di disillusione. Forse è tempo di riscoprire una politica autentica, fatta di contenuti, trasparenza e servizio vero alla collettività. Il resto, come spesso accade, lo lasciamo alla storia e – in questa città in particolare – a una spiritualità che dovrebbe ispirare etica e responsabilità, e non essere invocata strumentalmente.

A cura di Maurizio Varriano