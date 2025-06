Trani – Una turista olandese di 59 anni è rimasta gravemente ferita dopo una caduta accidentale avvenuta nella zona della punta di molo San Nicola, a Trani.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, in circostanze ancora da chiarire, quando la donna è scivolata in un’intercapedine tra il molo e i frangiflutti, rimanendo incastrata in uno spazio profondo oltre tre metri.

Secondo le prime ricostruzioni, la turista avrebbe perso l’equilibrio finendo in una zona difficile da raggiungere e impossibilitata a muoversi a causa delle gravi ferite riportate.

Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trovato la donna in condizioni critiche.

Vista la complessità dell’intervento di recupero, reso difficile dalla ristrettezza dello spazio e dall’altezza del punto in cui si trovava, sono stati chiamati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Barletta.

Le operazioni di salvataggio sono state particolarmente delicate: gli operatori hanno dovuto imbracare con cura la donna per estrarla dall’intercapedine e portarla in superficie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine: polizia locale e capitaneria di porto di Trani hanno collaborato nelle fasi di soccorso e gestione della sicurezza.

Dopo essere stata stabilizzata dai sanitari, la turista è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria, dove è stata ricoverata con diverse fratture.

Le sue condizioni sono considerate serie ma stabili.

Lo riporta l’agenzia Ansa.