FOGGIA – C’è una data che appartiene alla storia d’Italia ma che, troppo spesso, viene ricordata soltanto come una giornata di festa: il 2 giugno 1946. Quel giorno gli italiani furono chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica, ma per milioni di donne rappresentò qualcosa di ancora più grande. Per la prima volta nella storia nazionale poterono esercitare pienamente il diritto di voto e partecipare alla costruzione democratica del Paese.

A ricordarlo è anche la storia del giornale Noi Donne, raccontata nell’iniziativa dedicata alla Festa della Repubblica e al ruolo femminile nella conquista della democrazia. Una vicenda che attraversa gli anni più difficili del Novecento e che dimostra come la libertà non sia mai un dono, ma una conquista collettiva.

La nascita di Noi Donne affonda infatti le radici nel periodo della Resistenza. Durante l’occupazione nazifascista il giornale veniva diffuso clandestinamente, diventando uno strumento di informazione, partecipazione e mobilitazione per migliaia di donne italiane. In quelle pagine trovavano spazio le battaglie contro la dittatura, le testimonianze della guerra e soprattutto la richiesta di un ruolo nuovo per le donne nella società.

Fu un percorso lungo e spesso doloroso. Tante donne pagarono con la vita il loro impegno per la libertà. Staffette partigiane, combattenti, organizzatrici della Resistenza, lavoratrici e madri che contribuirono alla liberazione del Paese. Molte furono arrestate, deportate, torturate o uccise. Il loro sacrificio rappresenta una delle pagine più significative della storia repubblicana.

Quando il 2 giugno 1946 le italiane si presentarono ai seggi, non esercitarono soltanto un diritto civile. Portarono con sé il peso e il valore di quelle lotte. Per la prima volta il volto dell’elettorato italiano cambiò radicalmente: oltre dodici milioni di donne parteciparono alla consultazione che avrebbe deciso il futuro del Paese.

Il referendum sancì la nascita della Repubblica italiana e contemporaneamente venne eletta l’Assemblea Costituente, incaricata di scrivere la Costituzione. Tra i membri dell’Assemblea entrarono anche 21 donne, passate alla storia come le “Madri Costituenti”. Il loro contributo fu fondamentale nell’affermare principi che ancora oggi rappresentano il fondamento della democrazia italiana: uguaglianza, dignità, tutela del lavoro e dei diritti sociali.

La cerimonia dedicata alla Festa della Repubblica e alla storia di Noi Donne assume quindi un significato che va oltre la semplice commemorazione. È un’occasione per riflettere sul valore della partecipazione democratica e sul contributo femminile alla costruzione dell’Italia contemporanea.

In un’epoca caratterizzata da sfiducia verso la politica e da una crescente disaffezione al voto, ricordare quelle donne significa riscoprire il senso più autentico della cittadinanza. Il suffragio femminile non arrivò per concessione spontanea, ma grazie all’impegno di generazioni che lottarono per essere riconosciute come cittadine a pieno titolo.

Le pagine di Noi Donne raccontano proprio questo: la capacità di trasformare una battaglia individuale in una conquista collettiva. Un messaggio che conserva una sorprendente attualità. Se è vero che molte delle discriminazioni del passato sono state superate, restano ancora sfide importanti sul terreno delle pari opportunità, della rappresentanza e della piena partecipazione delle donne alla vita pubblica.

La Festa della Repubblica diventa allora anche un momento di gratitudine verso chi ha aperto la strada. Le donne che distribuirono giornali clandestini, che sfidarono il regime, che parteciparono alla Resistenza e che il 2 giugno 1946 entrarono nelle cabine elettorali con emozione e consapevolezza hanno contribuito a scrivere una delle pagine più alte della storia nazionale.

La loro esperienza insegna che il cambiamento non nasce mai dall’azione di una singola persona, ma dalla forza di una comunità capace di condividere ideali e obiettivi. È questo il messaggio che emerge dalla storia di Noi Donne e dalle celebrazioni del 2 giugno: tante donne sono morte per la libertà, ma insieme hanno cambiato la storia.

Ed è grazie a quella storia che oggi la Repubblica può continuare a riconoscersi nei valori della democrazia, della partecipazione e dell’uguaglianza che ne hanno segnato la nascita. Un patrimonio da custodire e tramandare alle nuove generazioni, affinché la memoria non resti soltanto un esercizio celebrativo, ma diventi una responsabilità civile condivisa.