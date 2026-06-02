2 Giugno, La Marca: “Manfredonia impari a guardare lontano e a sentirsi comunità. Lavoriamo assieme, no odio sui social"

MANFREDONIA – Un richiamo alla partecipazione democratica, alla responsabilità collettiva e alla necessità di “guardare lontano” per costruire il futuro della città. È questo il cuore dell’intervento pronunciato dal sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, in occasione delle celebrazioni del 2 Giugno 2026, Festa della Repubblica.

Nel suo discorso, il primo cittadino ha ricordato gli ottant’anni della Repubblica italiana, nata dal referendum del 2 giugno 1946, definendo il voto “lo strumento supremo di lotta e di rivolta” e ribadendo il valore della partecipazione democratica in una società sempre più influenzata dai social network e attraversata da rischi di disaffezione politica.

«La Repubblica è una casa, è la nostra casa», ha affermato La Marca, indicando nella Costituzione le fondamenta del vivere civile e nella partecipazione dei cittadini il “cemento armato” della democrazia. Un passaggio che si è trasformato in un appello diretto alla comunità sipontina: non cedere alla rassegnazione, contrastare la violenza verbale, la criminalità e la cultura del semplice commento social, scegliendo invece l’impegno concreto per il bene comune.

Il sindaco ha quindi ribadito il proprio impegno a servizio della città e del mandato ricevuto dagli elettori, sottolineando la necessità di una politica capace di andare oltre la logica del consenso immediato e delle scadenze elettorali. «Ho il dovere di guardare a questa città proiettandola oltre i cinque anni di un mandato», ha detto, evidenziando come la comunità abbia bisogno di essere “ritessuta” attraverso un lavoro quotidiano condiviso tra istituzioni e cittadini.

Ampio spazio è stato dedicato alle esperienze positive del territorio. La Marca ha citato il lavoro dei volontari che assistono le persone in difficoltà, l’impegno delle associazioni e delle parrocchie, i progetti dei giovani coinvolti nell’iniziativa “Si può fare”, il ruolo degli operatori culturali e l’esperienza dei lavoratori della Coopla Green, indicata come esempio di riscatto e di capacità di costruire nuove opportunità nel Mezzogiorno.

Nel suo intervento il sindaco ha inoltre richiamato il valore dell’educazione e della rete costruita tra scuole, educatori e amministrazioni dell’Ambito Sociale di Zona, ricordando il festival scolastico “Con gli Occhi Aperti” e il coinvolgimento di centinaia di studenti in percorsi di cittadinanza attiva.

La conclusione è stata affidata a un nuovo invito all’unità e alla partecipazione: «Risparmiamo le nostre energie per lavorare assieme e non per seminare odio sui social», ha detto La Marca, esortando la città a superare divisioni e logiche di schieramento per affrontare le sfide più importanti. Un messaggio che si è chiuso con il richiamo alla lezione del 1946: avere il coraggio di scegliere, rischiare e cambiare il proprio destino.

«Impariamo a guardare lontano, adottiamo lo sguardo lungo, scegliamo di rischiare e cambiare il nostro destino. Viva la città che impara un passo per volta a regalarsi un inimmaginabile domani. Viva l’Italia Repubblicana».