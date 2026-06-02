MISTERBIANCO (CATANIA) – Non ce l’ha fatta Alessandra Bruno, la donna di 49 anni brutalmente aggredita nella sua abitazione di via delle Rose, a Belsito, frazione di Misterbianco. La vittima è deceduta nel pomeriggio di domenica all’ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo essere stata colpita alla testa durante la notte tra venerdì e sabato.

Per la vicenda è già stato arrestato il marito, un autista di 53 anni, inizialmente accusato di tentato femminicidio. Con il decesso della donna, la sua posizione giudiziaria potrebbe ora aggravarsi.

La chiamata della figlia e l’intervento dei carabinieri

L’allarme è scattato grazie alla telefonata al 112 di una delle quattro figlie della coppia. La giovane, maggiorenne, ha riferito ai carabinieri che sarebbe stato il padre ad aggredire la madre. Pur non avendo assistito direttamente all’episodio, avrebbe trovato la donna a terra, ferita e priva di sensi.

Secondo i primi accertamenti dei militari intervenuti sul posto, Alessandra Bruno sarebbe stata colpita con un oggetto contundente al culmine di una violenta lite domestica. Alcuni vicini hanno riferito di aver udito urla provenire dall’abitazione poco prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Garibaldi Centro, la 49enne è stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico. Nonostante gli sforzi dei medici e il ricovero nel reparto di Rianimazione, le sue condizioni sono progressivamente peggiorate fino al decesso.

La donna lascia quattro figli, due dei quali ancora minorenni.

Misterbianco si stringe attorno alla famiglia

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Misterbianco. In segno di lutto e vicinanza alla famiglia, il sindaco Marco Corsaro ha disposto l’annullamento delle cerimonie pubbliche previste per la Festa della Repubblica.

Per mercoledì 3 giugno è stata organizzata una fiaccolata commemorativa che partirà alle ore 19.30 dalla chiesa di San Massimiliano Kolbe, per ricordare Alessandra Bruno e ribadire il no alla violenza sulle donne. Lo riporta Open.