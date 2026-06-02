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Home // Gargano // Comunali, Elly Schlein a San Giovanni Rotondo per sostenere la candidatura di Rossella Fini

SCHLEIN SAN GIOVANNI Comunali, Elly Schlein a San Giovanni Rotondo per sostenere la candidatura di Rossella Fini

L'iniziativa, promossa dal Partito Democratico della Capitanata, si terrà in Piazza dei Martiri alle ore 17.30

Schlein a Manfredonia: "La destra che oggi governa è la stessa che ha affossato il ddl ZAN"

Schlein a Manfredonia - ph sq - ARCHIVIO

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
2 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

SAN GIOVANNI ROTONDO – La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà a San Giovanni Rotondo per sostenere la candidatura a sindaca di Rossella Fini.

L’iniziativa, promossa dal Partito Democratico della Capitanata, si terrà in Piazza dei Martiri alle ore 17.30. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti centrali della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative, con la presenza della leader nazionale dem accanto alla candidata alla guida della città.

La visita di Schlein conferma l’attenzione del Partito Democratico per la competizione elettorale di San Giovanni Rotondo e il sostegno alla proposta politica di Rossella Fini, impegnata nella corsa alla carica di primo cittadino.

L’evento sarà aperto alla partecipazione di cittadini, iscritti e simpatizzanti e offrirà l’occasione per affrontare i temi amministrativi e le prospettive di sviluppo del territorio.

 

1 commenti su "Comunali, Elly Schlein a San Giovanni Rotondo per sostenere la candidatura di Rossella Fini"

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