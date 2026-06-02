SAN FERDINANDO DI PUGLIA – Una madre di 27 anni, Laura, con quattro figli di cui uno affetto da grave disabilità e portatore di ileostomia e PEG per l’alimentazione, denuncia una situazione che definisce ormai insostenibile.

La donna racconta di essere in attesa di una sistemazione abitativa da anni. Dopo l’incendio che nel settembre 2024 ha reso inagibile la casa di famiglia, le sarebbe dovuto essere assegnato un alloggio di emergenza. Tuttavia, a distanza di quasi due anni, la situazione non si è ancora sbloccata.

«Da dicembre 2024 vivo in una comunità insieme al mio figlio più piccolo, mentre le altre tre bambine sono rimaste con il padre. È una separazione che sta pesando enormemente su tutta la famiglia», racconta.

Secondo quanto riferito, nell’ottobre 2025 il Comune di San Ferdinando di Puglia avrebbe comunicato l’assegnazione di un alloggio di emergenza alla famiglia e ai servizi sociali. Tuttavia, la procedura non sarebbe mai arrivata a conclusione e le chiavi dell’abitazione non sarebbero mai state consegnate.

«Ci avevano detto che avremmo avuto una casa, ma da allora non è successo nulla. Abbiamo continuato ad aspettare e nel frattempo ci è stata negata anche l’assegnazione di una casa popolare», spiega la donna.

La conseguenza più dolorosa, racconta, è la lontananza dalle figlie. Il percorso in comunità sarebbe dovuto terminare a dicembre 2025, consentendo il ricongiungimento familiare. Ma senza una casa disponibile, il ritorno alla normalità è ancora impossibile.

«Le mie figlie non ce la fanno più. Mi cercano continuamente, piangono, urlano durante la notte e chiedono quando potranno tornare a vivere con la loro mamma. Io riesco a vederle solo nei fine settimana, ma per loro non basta».

La famiglia afferma di aver contattato ripetutamente gli uffici competenti e i servizi sociali, ricevendo sempre la stessa risposta: «Ci stiamo lavorando».

«Abbiamo cercato di mantenere toni pacifici e di avere pazienza, ma ormai siamo esausti. Chiediamo soltanto una casa per poter tornare a vivere insieme come una famiglia», conclude la donna.