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Home // Cronaca // Foggia, con rispeccaggio in C accordo con Enzo De Vito

DE VITO Foggia, con rispeccaggio in C accordo con Enzo De Vito

L'intesa, stando alle indiscrezioni raccolte dalla testata specializzata, sarebbe già stata definita nei suoi aspetti principali

FOGGIA PH ENZO MAIZZI, ARCHIVIO AGOSTO 2025

FOGGIA PH ENZO MAIZZI, ARCHIVIO AGOSTO 2025

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Il Foggia inizia a programmare il futuro in attesa di conoscere il proprio destino sportivo. Mentre resta aperta la possibilità della riammissione in Serie C, il club rossonero starebbe già lavorando alla definizione dell’assetto dirigenziale per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da TuttoC.com, la società avrebbe raggiunto un accordo di massima con Enzo De Vito, individuato come futuro direttore sportivo qualora il Foggia dovesse mantenere la categoria attraverso il percorso della riammissione.

L’intesa, stando alle indiscrezioni raccolte dalla testata specializzata, sarebbe già stata definita nei suoi aspetti principali e diventerebbe operativa nel momento in cui il club ottenesse la conferma della partecipazione al prossimo campionato di Serie C.

La scelta di De Vito rappresenterebbe il primo tassello della nuova programmazione sportiva rossonera, con l’obiettivo di garantire continuità gestionale e pianificare per tempo la costruzione dell’organico in vista della stagione 2026-2027.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte della società, che resta concentrata sugli sviluppi relativi alla procedura di riammissione. Tuttavia, il possibile arrivo dell’ex dirigente irpino conferma la volontà del club di non farsi trovare impreparato in vista delle prossime decisioni degli organi federali. Lo riporta tuttoc.com.

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