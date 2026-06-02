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MAZDA INCIDENTE Foggia, Mazda si schianta contro uno stabile e prende fuoco: grave 20enne

I quattro occupanti dell'auto, tutti giovanissimi, sono stati trasportati al Pronto Soccorso

Foggia, Mazda si schianta contro uno stabile e prende fuoco: grave 20enne

Foggia, Mazda si schianta contro uno stabile e prende fuoco: grave 20enne - PH SQ

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
2 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Grave incidente stradale alle prime luci dell’alba in viale Fortore, a Foggia. Una Mazda 3 con a bordo quattro giovani, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo finendo contro uno stabile che costeggia la carreggiata.

L’impatto è stato particolarmente violento. Dopo lo schianto, infatti, la vettura ha preso fuoco, facendo scattare l’immediato intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento in ospedale.

I quattro occupanti dell’auto, tutti giovanissimi, sono stati trasportati al Pronto Soccorso. Le condizioni più serie riguardano un passeggero di 20 anni, ricoverato in prognosi riservata. Gli altri tre giovani avrebbero riportato ferite e traumi di minore entità.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo. Non si esclude alcuna ipotesi.

FOTO VIDEO PL FOGGIA

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Foggia, Mazda si schianta contro uno stabile e prende fuoco: grave 20enne"

  1. Le cause sono sempre le stesse: alta velocità e assunzione di sostanze “strane”. Naturalmente tutta la comprensione con gli auguri di lenta e dolorosa degenza da estendere ai “loro colleghi” di piazza sant’Eligio.

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