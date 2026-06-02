FOGGIA – Due gravi incidenti stradali si sono verificati nella notte appena trascorsa nel capoluogo dauno. Il primo è avvenuto poco dopo la mezzanotte in piazza Sant’Eligio, dove due veicoli, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati violentemente coinvolgendo anche due auto parcheggiate lungo la carreggiata.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Complessivamente sono quattro le persone coinvolte nell’incidente. Tre di loro hanno dovuto fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso per le ferite riportate, ma fortunatamente le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.
L’impatto ha provocato danni significativi ai mezzi coinvolti e alle vetture in sosta. Le indagini della Polizia Locale proseguono per accertare eventuali responsabilità e chiarire le cause dello schianto.
Seguiranno aggiornamenti sul secondo incidente avvenuto nella stessa notte a Foggia.
1 commenti su "Foggia, notte di incidenti: quattro persone coinvolte in uno schianto in piazza Sant’Eligio"
egregio direttore, mi faccia dire una volta per tutte che a Foggia, la mia amatissima città, che accadono troppi incidenti! Si tratta di continui incidenti anche incredibili! Ma come è possibile avere una cadenza del genere? La segnaletica è insufficiente? Vi sono troppe buche? Le auto hanno dei guasti e non sono revisionate? I semafori hanno colori strani e non quelli omologati? I conducenti sono distratti col cellulare o quando guidano non guardano davanti alla strada ma indietro? Hanno dei disturbi mentali o agli occhi? Veda signor direttore, che per tutti questi incidenti vi sono delle precise ragioni e responsabilità? Si chiede ancora, ma hanno la patente di guida? Si credono di stare in autostrada? Conoscono la segnaletica stradale? Guidare a Foggia è una cosa bellissima se si è prudenti ed attenti in una maniera normale. Occorre che la persona sia serena e tranquilla quando si siede a guidare. Ma se vi sono troppe anomalie come quelle citate facilmente qualcuno combina dei guai! Poi sulle strade non si vedono quasi mai le Forze dell’Ordine, ma queste giocano a nascondino? Pensa che qui si tratti tutto di vivere con una normalità mentale ed una normale viabilità asotto la tutela delle Forze dell’ordine! Porge distinti saluti Maccione Ermanno.