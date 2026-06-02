FOGGIA – Due gravi incidenti stradali si sono verificati nella notte appena trascorsa nel capoluogo dauno. Il primo è avvenuto poco dopo la mezzanotte in piazza Sant’Eligio, dove due veicoli, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati violentemente coinvolgendo anche due auto parcheggiate lungo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Complessivamente sono quattro le persone coinvolte nell’incidente. Tre di loro hanno dovuto fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso per le ferite riportate, ma fortunatamente le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

L’impatto ha provocato danni significativi ai mezzi coinvolti e alle vetture in sosta. Le indagini della Polizia Locale proseguono per accertare eventuali responsabilità e chiarire le cause dello schianto.

Seguiranno aggiornamenti sul secondo incidente avvenuto nella stessa notte a Foggia.