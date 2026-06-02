Non ce l’ha fatta Emanuela De Angelis, la giovane di 22 anni di Caivano rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nei giorni scorsi sull’Asse Mediano. Dopo giorni di agonia, la ragazza è deceduta all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stata ricoverata in condizioni apparse fin da subito disperate.

Secondo quanto ricostruito, Emanuela viaggiava a bordo di una moto condotta dal fratello maggiore, ancora ricoverato all’Ospedale del Mare per i traumi e le fratture riportate. I due si sarebbero trovati improvvisamente davanti a due auto ferme a seguito di un precedente tamponamento. L’impatto è stato violentissimo: fratello e sorella sono stati sbalzati sull’asfalto. La giovane avrebbe battuto con forza la testa, riportando ferite gravissime.

La notizia della sua morte ha profondamente scosso la comunità di Caivano, dove Emanuela era conosciuta e benvoluta. Dolore e incredulità tra familiari, amici e conoscenti, che in queste ore la ricordano con messaggi pieni di affetto.

Commosso anche il ricordo della Children’s Academy di Caivano, palestra che Emanuela frequentava. L’istruttrice Roberta Falco le ha dedicato parole toccanti: «Non avrei mai immaginato di scrivere queste parole. Non ti dimenticheremo mai. Sarai sempre nei nostri cuori».

«Ci mancherà ogni giorno il tuo sorriso, la tua presenza silenziosa e delicata — prosegue il messaggio —. Ti ricorderemo sempre dolce, eternamente sorridente. Dai tu la forza a tutti coloro che ti amano».

Una tragedia che lascia sgomenta un’intera comunità, stretta attorno alla famiglia di Emanuela in un dolore profondo. Lo riporta leggo.it