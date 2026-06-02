Edizione n° 6084

BALLON D'ESSAI

GALLIPOLI XYLELLA // ECO FLOW, a Gallipoli la sperimentazione sul riuso delle acque depurate per gli ulivi resistenti alla Xylella
2 Giugno 2026 - ore  10:26

CALEMBOUR

"LA BALLATA DI RENZO" // Rino Gaetano e “La ballata di Renzo”: una terribile previsione in musica. 45 anni fa la morte di un visionario
2 Giugno 2026 - ore  08:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Gaza, cresce l’ansia per i pugliesi Centrone e Alberizia. Decaro al Governo: “Attivate tutti i canali diplomatici”

CENTRONE ALBERIZIA Gaza, cresce l’ansia per i pugliesi Centrone e Alberizia. Decaro al Governo: “Attivate tutti i canali diplomatici”

Secondo i rappresentanti della Regione Puglia, l'assenza di notizie verificate da diversi giorni rappresenta un elemento che non può essere ignorato

A destra Leonarda (Dina) Alberizia

A destra Leonarda (Dina) Alberizia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

BARI – Cresce la preoccupazione istituzionale per la sorte degli attivisti del convoglio umanitario della Global Sumud Flotilla diretto a Gaza, tra cui il pugliese Domenico Centrone e Dina Alberizia, originaria di Foggia.

A lanciare un appello al Governo italiano sono il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e l’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza, Silvia Miglietta, che chiedono l’immediata attivazione di tutti i canali diplomatici disponibili per ottenere informazioni certe sulle condizioni degli attivisti e garantirne la sicurezza.

“Il protrarsi del silenzio sulla situazione del concittadino pugliese Domenico Centrone, di Dina Alberizia e degli altri attivisti e attiviste del convoglio umanitario della Global Sumud Flotilla diretto a Gaza desta notevole preoccupazione”, dichiarano Decaro e Miglietta.

Secondo i rappresentanti della Regione Puglia, l’assenza di notizie verificate da diversi giorni rappresenta un elemento che non può essere ignorato. “Da giorni non vi sono notizie verificate sulle loro condizioni e sul loro stato di sicurezza. È una situazione che non deve essere sottovalutata”, sottolineano.

Per questo motivo, Regione Puglia chiede al Governo nazionale di muoversi con urgenza sia sul piano bilaterale che attraverso gli organismi internazionali, affinché vengano chiarite le condizioni degli attivisti coinvolti e si favorisca il loro rientro nel più breve tempo possibile.

“Continueremo a seguire la vicenda con la massima attenzione perché il rispetto dei diritti umani, la protezione delle persone impegnate in missioni umanitarie e la trasparenza sulle loro condizioni non possono essere avvolti dal silenzio”, concludono Decaro e Miglietta.

La vicenda della Global Sumud Flotilla continua intanto a suscitare attenzione e apprensione in Puglia, soprattutto per la presenza di cittadini legati al territorio regionale tra i partecipanti alla missione umanitaria.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Ma non sempre ci sarà un padrone da servire” (Giuseppe de Filippo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO