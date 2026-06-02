BARI – Cresce la preoccupazione istituzionale per la sorte degli attivisti del convoglio umanitario della Global Sumud Flotilla diretto a Gaza, tra cui il pugliese Domenico Centrone e Dina Alberizia, originaria di Foggia.

A lanciare un appello al Governo italiano sono il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e l’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza, Silvia Miglietta, che chiedono l’immediata attivazione di tutti i canali diplomatici disponibili per ottenere informazioni certe sulle condizioni degli attivisti e garantirne la sicurezza.

“Il protrarsi del silenzio sulla situazione del concittadino pugliese Domenico Centrone, di Dina Alberizia e degli altri attivisti e attiviste del convoglio umanitario della Global Sumud Flotilla diretto a Gaza desta notevole preoccupazione”, dichiarano Decaro e Miglietta.

Secondo i rappresentanti della Regione Puglia, l’assenza di notizie verificate da diversi giorni rappresenta un elemento che non può essere ignorato. “Da giorni non vi sono notizie verificate sulle loro condizioni e sul loro stato di sicurezza. È una situazione che non deve essere sottovalutata”, sottolineano.

Per questo motivo, Regione Puglia chiede al Governo nazionale di muoversi con urgenza sia sul piano bilaterale che attraverso gli organismi internazionali, affinché vengano chiarite le condizioni degli attivisti coinvolti e si favorisca il loro rientro nel più breve tempo possibile.

“Continueremo a seguire la vicenda con la massima attenzione perché il rispetto dei diritti umani, la protezione delle persone impegnate in missioni umanitarie e la trasparenza sulle loro condizioni non possono essere avvolti dal silenzio”, concludono Decaro e Miglietta.

La vicenda della Global Sumud Flotilla continua intanto a suscitare attenzione e apprensione in Puglia, soprattutto per la presenza di cittadini legati al territorio regionale tra i partecipanti alla missione umanitaria.