Manfredonia, signore ruba pianta di basilico dall'abitazione di un'anziana invalida al 100% Veramente vergognoso

MANFREDONIA – Un episodio che ha suscitato amarezza e indignazione si è verificato nella mattinata di oggi in via Tito Serra, a Manfredonia.

Un signore si è avvicinato nell’area esterna dell’abitazione di una donna invalida al 100%, costretta su una sedia a rotelle, portando via una semplice pianta di basilico curata con attenzione e affetto dalla famiglia.

A denunciare l’accaduto sono stati i familiari della signora, che hanno voluto rendere pubblico il gesto, ritenendolo particolarmente spiacevole non tanto per il valore economico dell’oggetto sottratto, quanto per il significato affettivo che quella pianta rappresentava per l’anziana donna.

“Si tratta di un gesto che lascia senza parole – riferiscono i parenti – soprattutto considerando le condizioni della signora, che trascorre gran parte del suo tempo in casa e trovava piacere nel vedere e curare quella pianta”. L’episodio sarebbe avvenuto nelle prime ore della mattinata. I familiari auspicano che la diffusione della notizia possa contribuire a sensibilizzare la comunità sul rispetto delle persone più fragili e dei loro beni, anche quando si tratta di oggetti di modesto valore materiale.