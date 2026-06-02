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MORTO 14ENNE Manfredonia, tragico incidente in località Posta del Fosso: muore un ragazzo di 14 anni

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, oltre alle pattuglie delle forze dell'ordine per i rilievi del caso

Manfredonia, tragico incidente in località Posta del Fosso: muore un ragazzo di 14 anni

Manfredonia, tragico incidente in località Posta del Fosso: muore un ragazzo di 14 anni - PH LUIGI GUERRA

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
2 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //
MANFREDONIA – Tragico incidente stradale nella serata di oggi, intorno alle 20.30, in località Posta del Fosso, alla periferia di Manfredonia.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie e in corso di verifica da parte delle forze dell’ordine, un ragazzo di 14 anni, A.S., ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto mentre si trovava a bordo di uno scooter. Nell’impatto è rimasto ferito anche un suo amico, le cui condizioni non sono al momento note.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, oltre alle pattuglie delle forze dell’ordine per i rilievi del caso. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Gli accertamenti sono tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause del sinistro.

La notizia ha rapidamente suscitato profonda commozione nella comunità sipontina.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli ufficiali.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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