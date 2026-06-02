Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie e in corso di verifica da parte delle forze dell’ordine, un ragazzo di 14 anni, A.S., ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto mentre si trovava a bordo di uno scooter. Nell’impatto è rimasto ferito anche un suo amico, le cui condizioni non sono al momento note.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, oltre alle pattuglie delle forze dell’ordine per i rilievi del caso. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Gli accertamenti sono tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause del sinistro.

La notizia ha rapidamente suscitato profonda commozione nella comunità sipontina.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli ufficiali.