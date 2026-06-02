PINEROLO (TORINO) – Una giornata trascorsa con gli amici si è trasformata in tragedia nel tardo pomeriggio di lunedì 1° giugno. Pasquale Sarli, 17 anni, residente a Porte, ha perso la vita dopo essere stato trascinato dalla corrente del torrente Chisone in un tratto particolarmente pericoloso conosciuto come il “gorgo della Malanna”.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava insieme ad alcuni amici su una roccia lungo il corso d’acqua quando sarebbe sceso verso il torrente. In quel momento avrebbe perso l’equilibrio, scivolando in acqua e venendo immediatamente trascinato dalla forte corrente.

I ragazzi presenti hanno tentato di soccorrerlo senza riuscirci. «Abbiamo cercato di prenderlo, ma la corrente era fortissima», ha raccontato uno degli amici. Secondo quanto riportato da alcune testimonianze, il 17enne sarebbe entrato in acqua per recuperare una ciabatta finita nel torrente.

Ricerche per ore, poi il tragico ritrovamento

Immediato l’allarme ai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pinerolo, il Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) di Torino, i sommozzatori elitrasportati del Reparto Volo Piemonte, il Nucleo Cinofili regionale e il Soccorso Alpino.

Le operazioni di ricerca sono proseguite per diverse ore fino al tragico epilogo. Il corpo del ragazzo è stato individuato e recuperato poco dopo le 21, a circa 600 metri a valle del Ponte San Martino, in un tratto particolarmente insidioso del torrente.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Porte, dove Pasquale viveva con la famiglia. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore sui social network. Sul dramma è intervenuto anche il sindaco Simone Gay, che ha ricordato la pericolosità della zona in cui si è verificato l’incidente. «È il gorgo della Malanna, un tratto noto per essere particolarmente pericoloso», ha dichiarato.

Le autorità stanno completando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Fonte: Leggo.it