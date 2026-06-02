FOGGIA – Ha poco più di otto anni, frequenta la terza elementare, studia con profitto e coltiva con passione il suo grande sogno: l’equitazione. Determinazione, sacrificio e una straordinaria voglia di migliorarsi hanno già consentito al giovane cavaliere foggiano Gabriele Arminio di raggiungere un risultato di assoluto prestigio nel panorama nazionale.

Nei giorni scorsi, infatti, il piccolo atleta della Scuderi Stable di Foggia, guidato dall’istruttore Francesco Scuderi, ha conquistato uno splendido terzo posto nella “Coppa del Presidente” Pony Individuale 100, disputata nella prestigiosa cornice di Piazza di Siena a Roma, storico appuntamento dell’equitazione italiana che quest’anno ha celebrato il centenario della sua fondazione.

In sella al pony Monaghan Ashley, Gabriele ha affrontato con grande maturità i due percorsi previsti dalla competizione, disputati venerdì 29 e sabato 30 maggio, rappresentando la FISE Puglia a titolo individuale. Due prove impeccabili, concluse senza alcuna penalità, che gli hanno permesso di salire sul terzo gradino del podio nella classifica finale.

Un risultato di grande valore se si considera che gran parte degli avversari provenienti dalle altre regioni italiane avevano un’età superiore di almeno tre o quattro anni rispetto al giovane foggiano.

Il podio romano rappresenta il coronamento di un percorso di crescita costante. In meno di due anni, infatti, Gabriele ha collezionato ben tredici vittorie tra concorsi regionali e nazionali: otto nel 2025 e cinque nella prima parte del 2026, confermando talento, continuità e notevoli margini di miglioramento.

La trasferta capitolina ha regalato soddisfazioni anche alla rappresentativa pugliese. Da sottolineare, infatti, l’ottimo comportamento della squadra composta da Viola Sasso, Gea Cecere, Antonio Thomas Grumo e Giuseppe Rosato, che ha chiuso la manifestazione con un più che onorevole ottavo posto finale.

Un bilancio decisamente positivo per la FISE Puglia, protagonista sia nella competizione a squadre sia nelle prove individuali grazie all’exploit di Gabriele Arminio.

Visibilmente emozionato al termine della premiazione, il giovane cavaliere ha commentato così il suo risultato:

«Sono stato selezionato per la FISE Puglia dopo aver ottenuto importanti risultati nei concorsi disputati in Puglia e in altre regioni. Sono felicissimo per questo terzo posto. Ho provato un’emozione fortissima che ricorderò per sempre e che mi spingerà a impegnarmi ancora di più in questo sport che amo tanto».

Un traguardo prestigioso che premia il talento del giovane atleta, il lavoro quotidiano svolto insieme al suo istruttore e il sostegno della famiglia. Per Gabriele Arminio questo podio rappresenta soltanto una tappa di un percorso che appare ricco di prospettive.

Ad maiora semper, Gabriele