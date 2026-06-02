Rino Gaetano e “La ballata di Renzo”: una terribile previsione in musica. 45 anni fa la morte di un visionario

Rino Gaetano fu uno straordinario autore di ballate scomode, originali e fuori dal comune. Le sue denunce, spesso amare e profetiche, raccontavano verità difficili da accettare e, forse proprio per questo, mal sopportate.
Tra i brani più inquietanti legati alla sua storia c’è “La ballata di Renzo”, una canzone mai pubblicata ufficialmente, considerata da molti una sorta di tragica anticipazione della sua morte.
Il cantautore morì a Roma il 2 giugno 1981, nel giorno della Festa della Repubblica, dopo un incidente stradale avvenuto all’alba. Secondo il racconto tramandato, fu trasportato in diversi ospedali della capitale prima del decesso: un destino che sembra richiamare in modo impressionante il testo della canzone.
Nel brano, Renzo viene investito da un’auto e portato da un ospedale all’altro, senza riuscire a ricevere cure. Una storia amara, surreale e dolorosa, nello stile tipico di Rino Gaetano: un giocoliere di parole capace di trasformare la cronaca, la denuncia e il paradosso in musica.
Per questo, “La ballata di Renzo” resta ancora oggi uno degli episodi più misteriosi e suggestivi della sua vicenda artistica e umana.
di Claudio Castriotta
Testo
Quel giorno Renzo uscì, andò lungo quella strada quando un auto veloce lo investì Quell’uomo lo aiutò e Renzo allora partì per un ospedale che lo curasse, per guarir
Quando renzo morì, io ero al bar bevevo un caffè Quando Renzo morì, io ero al bar, al bar con gli amici Quando Renzo morì, io ero al bar
La strada molto lunga s’andò al san Camillo e lì non lo vollero per l’orario. La strada tutta scura s’andò al san Giovanni e li non lo accettarono per lo sciopero.
Quando renzo morì, io ero al bar bevevo un caffè Quando Renzo morì, io ero al bar, al bar con gli amici Quando Renzo morì, io ero al bar
Con l’alba, le prime luci s’andò al Policlinico ma lo respinsero perché mancava il vice Capo In alto, c’era il sole si disse che Renzo era morto ma neanche al cimitero c’era posto.
Quando renzo morì, io ero al bar bevevo un caffè Quando Renzo morì, io ero al bar, al bar con gli amici Quando Renzo morì, io ero al bar
Riassunto della canzone
La canzone racconta la storia di Renzo, un giovane vittima di un incidente stradale. Dopo essere stato investito, viene trasportato da un ospedale all’altro di Roma nel tentativo di ricevere cure. Tuttavia, ogni struttura trova una ragione per non accoglierlo: problemi organizzativi, assenze di personale, scioperi o questioni burocratiche. Alla fine Renzo muore senza essere stato adeguatamente soccorso. Nel ritornello, la frase ricorrente “io ero al bar” sottolinea l’indifferenza di chi assiste passivamente alla tragedia.
La canzone può essere letta su più livelli:
Denuncia della malasanità e della burocrazia
Rino Gaetano critica un sistema sanitario incapace di rispondere a un’emergenza. Renzo non muore solo per l’incidente, ma soprattutto per le inefficienze e i rimpalli di responsabilità.
Critica all’indifferenza sociale
Il ritornello “io ero al bar” rappresenta una società che osserva le tragedie senza reagire. Mentre qualcuno soffre e muore, altri continuano la propria vita come se nulla fosse.
La presunta profezia della morte di Rino Gaetano
La canzone, scritta circa dieci anni prima della sua morte, racconta una vicenda sorprendentemente simile a quella che colpì lo stesso cantautore il 2 giugno 1981. Dopo il grave incidente stradale, Gaetano fu infatti rifiutato da diversi ospedali romani prima di morire. Questa coincidenza ha alimentato la leggenda della “canzone profetica”.
Più che una profezia, La ballata di Renzo appare come una lucida denuncia sociale. Rino Gaetano osservava i difetti della società italiana e li trasformava in storie apparentemente semplici, ma ricche di significati. La tragica somiglianza tra il destino di Renzo e quello dell’autore ha reso il brano uno dei più inquietanti e discussi della musica italiana.