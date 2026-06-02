Rino Gaetano e “La ballata di Renzo”: una terribile previsione in musica. 45 anni fa la morte di un visionario

Quel giorno Renzo uscì,

andò lungo quella strada

quando un auto veloce lo investì

Quell’uomo lo aiutò e Renzo allora partì

per un ospedale che lo curasse,

per guarir

Quando renzo morì, io ero al bar

bevevo un caffè

Quando Renzo morì, io ero al bar,

al bar con gli amici

Quando Renzo morì, io ero al bar

La strada molto lunga

s’andò al san Camillo

e lì non lo vollero per l’orario.

La strada tutta scura

s’andò al san Giovanni

e li non lo accettarono per lo sciopero.

Quando renzo morì, io ero al bar

bevevo un caffè

Quando Renzo morì, io ero al bar,

al bar con gli amici

Quando Renzo morì, io ero al bar

Con l’alba,

le prime luci

s’andò al Policlinico

ma lo respinsero perché mancava il vice Capo

In alto,

c’era il sole

si disse che Renzo era morto

ma neanche al cimitero c’era posto.

Quando renzo morì, io ero al bar

bevevo un caffè

Quando Renzo morì, io ero al bar,

al bar con gli amici

Quando Renzo morì, io ero al bar