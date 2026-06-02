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Home // Cronaca // Scovato “l’imbrattatore” di Castelnuovo della Daunia, olio esausto sulla piazzetta: telecamere lo inchiodano

IMBRATTATORE CASTELNUOVO Scovato “l’imbrattatore” di Castelnuovo della Daunia, olio esausto sulla piazzetta: telecamere lo inchiodano

«L’inciviltà di alcuni cittadini, per fortuna pochi, non ha spiegazioni», ha dichiarato il primo cittadino, commentando quanto accaduto nella giornata di lunedì 1° giugno.

Castelnuovo della Daunia

Castelnuovo della Daunia - screen piazzetta imbrattata

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
2 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

CASTELNUOVO DELLA DAUNIA – Un episodio di vandalismo ha colpito nei giorni scorsi Largo Cavallotti, nel centro di Castelnuovo della Daunia. La piazzetta è stata imbrattata con olio esausto proveniente da autoveicoli, provocando indignazione tra i cittadini e l’amministrazione comunale.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato il sindaco Guerino De Luca, che ha definito il gesto «grave, incomprensibile e irrispettoso» nei confronti di un bene pubblico e dell’intera comunità.

«L’inciviltà di alcuni cittadini, per fortuna pochi, non ha spiegazioni», ha dichiarato il primo cittadino, commentando quanto accaduto nella giornata di lunedì 1° giugno.

Determinante per l’individuazione dell’autore sarebbe stato il sistema di videosorveglianza comunale, entrato in funzione nel dicembre 2025. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere, il responsabile è stato identificato e sarà denunciato alle autorità competenti.

Il sindaco ha inoltre rivolto un appello ai cittadini affinché non vengano giustificati comportamenti di questo tipo attraverso critiche o polemiche sullo stato della piazza. «Mi auguro di non leggere commenti che possano in qualche modo legittimare simili atteggiamenti. Nulla può giustificare un gesto che danneggia un bene appartenente a tutta la collettività», ha sottolineato.

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