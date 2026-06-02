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Home // Prima pagina // Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 6.2 avvertita in tutto il Sud Italia

BELMONTE CALABRO Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 6.2 avvertita in tutto il Sud Italia

L’epicentro è stato localizzato in mare, a circa 22 chilometri da Belmonte Calabro

Forte terremoto in Calabria: magnitudo 6.2 sentito in tutto il Sud - Il Crotonese

Forte terremoto in Calabria: magnitudo 6.2 sentito in tutto il Sud - Il Crotonese

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Giugno 2026
Prima pagina //

COSENZA – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata dall’INGV alle 00:12 di martedì 2 giugno 2026 al largo della Costa Calabra nord-occidentale, in provincia di Cosenza.

L’epicentro è stato localizzato in mare, a circa 22 chilometri da Belmonte Calabro, mentre l’ipocentro è stato individuato a una profondità di circa 250 chilometri. Proprio la notevole profondità dell’evento avrebbe contribuito a ridurre gli effetti più gravi in superficie.

La scossa è stata avvertita distintamente lungo la costa tirrenica calabrese, da Cosenza alle aree costiere, ma anche in diverse zone del Sud Italia. Segnalazioni sono arrivate da Palermo, Bari, Napoli e Brindisi, dove molti cittadini hanno raccontato sui social di aver percepito il sisma.

Nessun danno segnalato, verifiche in corso

Secondo le prime informazioni raccolte da forze dell’ordine e Vigili del Fuoco, al momento non risultano danni a persone o edifici. Lo spavento, tuttavia, è stato forte soprattutto nei comuni più vicini all’epicentro, tra cui Amantea, Belmonte Calabro e San Lucido.

La Protezione Civile ha fatto sapere che la Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture territoriali per monitorare l’evoluzione della situazione. Il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano ha convocato l’Unità di Crisi a Roma.

La Calabria occidentale è una delle aree italiane maggiormente esposte al rischio sismico. Nel corso della sua storia è stata colpita da terremoti anche molto violenti, in particolare tra il XVII e il XVIII secolo.

L’attenzione resta alta, mentre proseguono i controlli su infrastrutture ed edifici lungo la fascia tirrenica calabrese.

Fonte: Leggo.it

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