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Home // BAT // Trinitapoli, assalto al bancomat Intesa Sanpaolo: fallisce il colpo, in fuga i responsabili (FOTO VIDEO)

ASSALTO BANCOMAT Trinitapoli, assalto al bancomat Intesa Sanpaolo: fallisce il colpo, in fuga i responsabili (FOTO VIDEO)

L’episodio si è verificato intorno alle 3.50, quando almeno tre persone hanno preso di mira l’Atm utilizzando un ordigno artigianale

FOTO VIDEO MICHELE MININNI

FOTO VIDEO MICHELE MININNI

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
2 Giugno 2026
BAT // Cronaca //

TRINITAPOLI (BAT) – Tentato furto nella notte ai danni dello sportello bancomat della filiale Intesa Sanpaolo di viale Vittorio Veneto 49/51 a Trinitapoli.

L’episodio si è verificato intorno alle 3.50, quando almeno tre persone hanno preso di mira l’Atm utilizzando un ordigno artigianale del tipo cosiddetto “marmotta”, provocandone la deflagrazione.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero tentato di asportare la cassaforte contenente il denaro, senza però riuscire nel loro intento. Dopo il fallimento del colpo, i responsabili si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, il personale specializzato del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale BAT e gli artificieri del Comando Provinciale di Bari, che hanno effettuato i rilievi tecnici e gli accertamenti del caso.

Sono in corso le attività di acquisizione e analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per l’identificazione degli autori.

Non si registrano feriti. L’esplosione ha causato danni all’ingresso dell’edificio che ospita l’istituto di credito; tuttavia, dopo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco di Barletta, lo stabile è stato dichiarato agibile.

Le indagini proseguono per individuare i responsabili del tentato assalto.

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