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Home // BAT // Trinitapoli, nuovo assalto al bancomat nella notte: danni alla filiale Intesa Sanpaolo, ma il colpo sarebbe fallito

BANCOMAT TRINITAPOLI Trinitapoli, nuovo assalto al bancomat nella notte: danni alla filiale Intesa Sanpaolo, ma il colpo sarebbe fallito

L'episodio riporta l'attenzione sul fenomeno degli assalti ai bancomat che continua a interessare il territorio pugliese

FOTO VIDEO MICHELE MININNI

FOTO VIDEO MICHELE MININNI

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
2 Giugno 2026
BAT // Cerignola //

TRINITAPOLI (BAT) – Ennesimo assalto a uno sportello bancomat in Puglia. Nella notte, intorno alle 4 del mattino, ignoti hanno preso di mira la filiale Intesa Sanpaolo di Trinitapoli, provocando ingenti danni alla struttura.

Dalle prime informazioni raccolte, i malviventi avrebbero tentato di forzare o far esplodere il dispositivo Atm, causando la devastazione dell’area d’ingresso dell’istituto di credito. Le immagini mostrano vetri infranti, infissi divelti e detriti sparsi sul marciapiede antistante la banca.

Secondo quanto emerso nelle prime ore successive all’episodio, il colpo non avrebbe fruttato alcun bottino. I responsabili sarebbero infatti fuggiti senza riuscire a impossessarsi del denaro contenuto nello sportello automatico.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare gli autori dell’assalto. I militari stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo eventuali testimonianze utili alle indagini.

L’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno degli assalti ai bancomat che continua a interessare il territorio pugliese. Solo di recente un analogo episodio si era verificato a Manfredonia, filiale BPER, alimentando la preoccupazione tra cittadini e operatori del settore.

Resta ora da chiarire quale tecnica sia stata utilizzata dai malviventi e se ad agire sia stato un gruppo specializzato in questo tipo di azioni criminali.

Ulteriori dettagli potrebbero emergere nel corso delle prossime ore dagli accertamenti delle forze dell’ordine.

Foto: danni alla filiale Intesa Sanpaolo di Trinitapoli dopo il tentato assalto avvenuto nella notte.

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