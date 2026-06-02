TRINITAPOLI (BAT) – Ennesimo assalto a uno sportello bancomat in Puglia. Nella notte, intorno alle 4 del mattino, ignoti hanno preso di mira la filiale Intesa Sanpaolo di Trinitapoli, provocando ingenti danni alla struttura.

Dalle prime informazioni raccolte, i malviventi avrebbero tentato di forzare o far esplodere il dispositivo Atm, causando la devastazione dell’area d’ingresso dell’istituto di credito. Le immagini mostrano vetri infranti, infissi divelti e detriti sparsi sul marciapiede antistante la banca.

Secondo quanto emerso nelle prime ore successive all’episodio, il colpo non avrebbe fruttato alcun bottino. I responsabili sarebbero infatti fuggiti senza riuscire a impossessarsi del denaro contenuto nello sportello automatico.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare gli autori dell’assalto. I militari stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo eventuali testimonianze utili alle indagini.

L’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno degli assalti ai bancomat che continua a interessare il territorio pugliese. Solo di recente un analogo episodio si era verificato a Manfredonia, filiale BPER, alimentando la preoccupazione tra cittadini e operatori del settore.

Resta ora da chiarire quale tecnica sia stata utilizzata dai malviventi e se ad agire sia stato un gruppo specializzato in questo tipo di azioni criminali.

Ulteriori dettagli potrebbero emergere nel corso delle prossime ore dagli accertamenti delle forze dell’ordine.

Foto: danni alla filiale Intesa Sanpaolo di Trinitapoli dopo il tentato assalto avvenuto nella notte.