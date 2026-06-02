Vieste, motociclista 25enne fuori strada sulla litoranea: fratture, in codice rosso

VIESTE – Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 13 lungo la litoranea di Vieste, nei pressi della località Pugnochiuso.

Per cause ancora in corso di accertamento, un giovane motociclista di 25 anni, originario di Andria, ha perso il controllo della sua Suzuki 600, uscendo di strada mentre percorreva una curva.

Il centauro ha riportato ferite che, secondo le prime informazioni raccolte sul posto, non sembrerebbero metterne in pericolo la vita. Tuttavia, l’impatto avrebbe provocato un’evidente frattura a un braccio, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il giovane è stato assistito dal personale sanitario e successivamente affidato alle cure mediche per gli approfondimenti del caso.

Le operazioni di soccorso hanno richiamato l’attenzione degli automobilisti in transito lungo il tratto interessato, con rallentamenti temporanei alla circolazione.

Seguiranno eventuali aggiornamenti sulle condizioni del ferito e sull’esito degli accertamenti delle forze dell’ordine.