Genio Civile a Foggia, Lallo: determinante trasferimento delle competenze

Foggia – “APPREZZIAMO la celerità con cui l’assessore regionaleha inteso convocare le Amministrazioni provinciali per affrontare il tema del trasferimento alle Amministrazioni provinciali delle deleghe in materia di Genio Civile, così come consideriamo importante la positiva apertura al confronto dimostrata nel corso dell’incontro”. Cosìassessore provinciale titolare della delega in materia di Lavori Pubblici e Protezione Civile, commenta l’esito del vertice tenutosi a Bari con riferimento alla procedura di trasferimento alle Province delle competenze legate al Genio Civile. “Con questo primo vertice – afferma l’assessore provinciale – abbiamo avuto la concreta possibilità di avviare una analisi dettagliata delle criticità connesse a questo passaggio di competenze. La disponibilità manifestata dall’assessore regionale alle Opere Pubbliche ci conforta rispetto alla linearità del processo in atto e conferma l’impossibilità, in assenza di certezze sul piano finanziario e logistico, di una sua rapida conclusione”.Secondo l’assessore Lallo il passaggio di competenze in materia di Genio Civile “è un atto che rafforza il ruolo delle Amministrazioni provinciali, connotando in modo più puntale la loro funzione”. “Specie in Capitanata – aggiunge – questo trasferimento assume una valenza significativa, in ragione della complessità del territorio, della sua conformazione orografica, dell’emergenza legata al dissesto idrogeologico e idraulico. Non più tardi di qualche mese fa – ricorda Lallo – la Provincia di Foggia si candidò pubblicamente ad essere sede di un polo d’eccellenza di respiro regionale nel campo della Protezione Civile, essendo la nostra la provincia la più interessata da questi fenomeni e anche quella meglio attrezzata a farvi fronte, come confermato dal bilancio della recente esercitazione ‘Puglia 2010’”.“Perché le Amministrazioni provinciali siano realmente nelle condizioni di svolgere questo delicatissimo compito – evidenzia l’assessore – è però necessario superare gli ostacoli di carattere operativo e funzionale, oltre che economico e logistico, legati al decentramento e all’organizzazione delle funzioni. Le aperture della Regione Puglia, per le quali ringraziamo l’assessore Amati, ci consentono di mettere a punto e concordare la strategia migliore per dotare le Province di tutti gli strumenti necessari ad assolvere con efficacia e celerità alle responsabilità connesse al trasferimento di deleghe”.“Siamo fiduciosi – conclude Lallo – che il clima di costruttiva collaborazione emerso all’esito della riunione di Bari ci permetterà di operare in sinergia e sintoniaE di elaborare, nel lasso di tempo che abbiamo di fronte, le soluzioni utili a prevedere da un lato l’opportuna contropartita finanziaria da destinare alle Province e dall’altro la definizione delle strutture e del personale impegnato in questa complessa opera al servizio della sicurezza delle nostre comunità”.