Manfredonia, distrugge cassette “per dispetto”, la storia

Manfredonia – LA, fiera come sedici mesi fa dalla nascita della sia prima nipotina “” e da circa un anno di distanza per la nascita della seconda nipotina “”, ora annuncia la nascita della sua terza nipotina: “”.

Tutto il parentado è commosso, perché la piccola simboleggia il ricordo, l’affetto e il rispetto della appartenenza alla sua bisnonna paterna: “Caterina Spano”. Una nonna energica e fiera dei suoi nipoti ai quali trasmetteva con ricchezza di particolari i suoi vissuti.

Ora la “maestra Paola”, la nonna materna della piccola Caterina, si domanda: in quale contesto sociale questa bimba verrà calata?Viviamo un periodo storico un po’ tormentoso e poco edificante, se non proprio scoraggiante.Una immagine strana si presenta alla sua vista, mentre suo marito scrupolosamente si accinge a fare la spesa; ella è in macchina ad attenderlo, perché quel signor “Parkinson” le ha tolto la forza di deambulare.E’ mezzogiorno inoltrato ed il vento ha maggiormente sfinito i commercianti, che, per vivere, affrontano i sacrifici del lavoro quotidiano, ma una figura non più giovane compie dei gesti poco razionali. La “maestra Paola” si sofferma con lo sguardo, per analizzare meglio ciò che sfuggevolmente ha visto. E’ proprio così la realtà che è apparsa alla sua vista.

Le cassette della frutta venduta vengono messe all’ammasso, ma prima passano sotto i piedi del vecchio, che velocemente dà una pedata ad ognuna di esse. Queste, pur essendo ancora nuove, si frantumano in pochi secondi e così sono inutilizzabili. Questi gesti che vengono ripetuti con una cadenza sicura e veloce, sembrano essere incomprensibili, ma il marito della “maestra Paola” ha già studiato tali gesti e ha dato una spiegazione.

Quando le bancarelle vengono tutte dismesse, tra i resti di queste misere cassette una figura esile ed operosa che con lo sguardo attento raccoglie le “cassette fortunate”, che miracolosamente non sono passate sotto i piedi del diavolo e grazie ad esse riesce a racimolare qualche spicciolo, che gli servirà per dare da mangiare alla sua famiglia, che, come le altre ha diritto a vivere.

Ed allora la maestra Paola si domanda dove siano finiti tanti anni di insegnamento, per formare i futuri cittadini.

Nei gesti di quell’uomo, maturo solo negli anni, non esiste alcuna educazione civile, morale e cristiana.

Quel vecchio cosa ha trasmesso ai suoi figli? Ai suoi nipoti e a tutti coloro che gli stanno vicino? Per la vecchia “maestra Paola” è un segno di grande cattiveria di malvagità.

La buona novella, se non la si carica di fratellanza e di onestà, resta solo un insieme di belle parole. Alle sue nipotine la “maestra Paola” augura di vivere nel rispetto degli altri e della natura, affinché intorno a loro ci siano persone che possano trasmettere principi civili, morali e cristiani.

Nonna Paola è preoccupata per le sue nipotine, perché sa che abiteranno nella zona dei comparti al di sopra dell’ ex mattatoio, dove l’urbanistica stradale non facilita la loro vita, ma rende tutto più complicato, sia per i piccoli, che per i nonni, che intendono collaborare con queste giovani famiglie nascenti. Il problema è notevole. Perché creare un’isola? Perché? La viabilità snoda tutta su un solo vialone che porta solo al ponte ed al cimitero e devia il quartiere dai collegamenti con via Tratturo del Carmine, ove sussistono le scuole dell’obbligo , i collegamenti ferroviari, le fermate dei mezzi pubblici urbani, i collegamenti con Foggia, Siponto ed il suo mare.

Un semplice attraversamento pedonale potrebbe risolvere tali problemi e la vita acquisterebbe più una dimensione umana. Ad esempio i nonni paterni delle mie nipotine per via di questo vialone sono costretti a prendere sempre la macchina e non recarsi a piedi a casa loro che è a due passi.

Ora molti residenti clandestinamente attraversano quel breve tratto di strada ciottoloso e scosceso, per raggiungere Via Tratturo del Carmine, utile per i collegamenti con la città e le scuole dell’obbligo: c’è anche una elegante fontana zampillante, che tanto ricorda la civile Svizzera. I suoi zampilli danno un senso di freschezza ed armonia musicale, che accompagnano i passanti a ritmo di danza. Ben presto verrà negato questo passaggio “abrasivo”, perché si creerà uno sbarramento vero e proprio, con solo lo scorrimento veloce e pericoloso di automezzi.

Ed allora la voce di chi ha la testa sulle spalle vi giunge grazie a questa lettera aperta per farvi riflettere e non finire schiacciati sotto i piedi come quelle cassette, pur essendo ancor nuove.

Sono sicura che per gli esperti di urbanistica ciò che ho detto sarà motivo di riflessione e di ripensamento, per una vita basata sul buon senso e vivere civile.

Con affetto la “maestra Paola Prencipe”.

