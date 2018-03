Manfredonia Vetro, sindaco: bene accordo con russi, non ci saranno esuberi (DIRETTA)

Di:

Manfredonia – “L’IMPRENDITOREpresenterà a breve un piano industriale in termini di ristrutturazione aziendale. Il piano sarà presentato ai sindacati e alle parti sociali. Sangalli punta al rifacimento del. Servirebbero 20 milioni di euro, la Regione potrebbe garantirne 7. Dunque le strategie dell’azienda saranno altre”.

“Con l’accordo con il gruppo russo, e relativa entrata in società, penso che la Manfredonia Vetro (Sangalli Vetro Manfredonia) si sia consolidata dal punto di vista economico-finanziario. Al momento non vi sono garanzie per il piano industriale, di certo sembra remota la possibilità di esuberi in azienda”. E’ quanto riferito dal sindaco di Manfredonia durante le comunicazioni nell’odierna seduta di consiglio comunale.



FOCUS. La Manfredonia Vetro è un’azienda del contratto d’Area territoriale (produzione di vetro float, nella zona Asi Ex Enichem, rientrante fra le società beneficianti dei fondi del primo protocollo. 98.644, in migliaia di euro, investimenti ammessi a contributo, 70.048 m/euro in contributi pubblici – interessata da una recente attivazione, marzo 2013 di ammortizzatori sociali (Cigo, per un massimo di 90 dipendenti), con 200 dipendenti diretti, oltre i 50 (tra linee Satinato e magnetronico, vetro piano cui è stata applicata ad una delle facce, con un procedimento di polverizzazione magnetica, un rivestimento metallico); circa 450 gli occupati considerando anche l’indotto (80 invece i dipendenti della Zadra Vetri, del Gruppo Sangalli, attualmente in Cigs, dopo la chiusura dello stabilimento).



ORDINI DEL GIORNO

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Interrogazioni ed interpellanze;

3. Integrazione Organo di Revisione a seguito di dimissioni di un componente effettivo;

4. Affidamento incarichi di collaborazione autonoma – Programma per l’anno 2013;

5. Patto per la Sicurezza dell’Area Garganica – Approvazione documento;

6. Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 23.04.2013, ad oggetto: “Manifestazione d’interesse al mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Manfredonia, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 07.09.2012, n. 156” – Determinazioni;

7. Regolamento per matrimoni civili e pubblicazioni di matrimonio – Modifica (pagamento tributo)

8. Accordo di programma per la realizzazione del complesso alberghiero denominato “Hotel Leone” in località “Siponto” – Manfredonia – Modifiche e precisazioni schema di convenzione;

9. Programma integrato “Gozzini” – Approvazione progetto planovolumetrico per l’attuazione della volumetria dei residui terreni dell’ex comparto “CB2” e del lotto “EC” di edilizia convenzionata;

10. Piano di lottizzazione comparto CA 10 del vigente P.R.G. – Riadozione in deroga alle NTA del PUTT per la presenza del canale artificiale;

11. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2006 – Regolamento per l’installazione dei chioschi e per l’occupazione temporanea del suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto – Modifiche ed integrazioni;

12. Regolamento per l’esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici – Approvazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Nicola Vitulano

