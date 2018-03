Nazario de Girolamo

Foggia – Nazario de Girolamo è stato eletto Vice Presidente Vicario di Assoferr, l’Associazione Operatori Ferroviari ed Intermodali che riunisce a livello nazionale le aziende operanti nei settori del trasporto merci e della logistica. Nell’assolvimento dell’importante incarico, il direttore commerciale della Lotras e Vice Presidente di Confindustria Foggia con delega tra l’altro alla logistica, assicurerà il suo contributo di proposte ed il suo impegno frutto dell’esperienza maturata nell’importante azienda di famiglia. “Formulo al Vice Presidente de Girolamo le più vive congratulazioni ed i miei più sentiti auguri di buon lavoro – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice – certo che la sua presenza ai vertici di Assoferr, nel rafforzare l’interlocuzione delle imprese del settore sui diversi tavoli istituzionali, valorizzerà altresì tematiche e questioni peculiari del trasporto merci e della logistica del Mezzogiorno. La meritata elezione di Nazario de Girolamo, ha concluso Rotice, costituisce inoltre ulteriore conferma di come il nostro territorio e le nostre imprese siano in grado di esprimere competenze e professionalità apprezzate e riconosciute in ambito nazionale”. Redazione Stato Nazario de Girolamo eletto Vice Presidente Vicario di Assoferr ultima modifica: da

