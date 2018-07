L’Azienda Sanitaria Locale di Foggia ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti nel ruolo di collaboratore professionale amministrativo, addetto stampa in staff alla direzione generale.

Prevista assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in categoria D.

La data di scadenza del bando è fissata per il 19 Luglio 2018.