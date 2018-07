B&B e aziende agricole per Orsara: i bandi

Di:

Orsara di Puglia, Fg. Incentivare la ricettività rurale e dell’entroterra, sostenere il miglioramento delle piccole aziende agricole: sono questi gli obiettivi di due distinti bandi pubblicati dal Gal Meridaunia. Destinatari dei bandi sono le micro e piccole imprese, le persone fisiche delle zone rurali, gli agricoltori o coadiuvanti familiari in forma singola o associata. I due bandi saranno illustrati mercoledì 4 luglio, a Orsara di Puglia, alle ore 17.30, nel Centro Polivalente di via Di Vittorio.

Il bando sulla ricettività, offre fondi e opportunità agevolate per la creazione di nuove attività come affittacamere, B&B, albergo diffuso. Il secondo bando sarà utile a ottenere fondi per interventi di miglioramento delle imprese agricole con produzione standard compresa fra i 5mila e i 15mila euro. Il GAL nei prossimi 6 anni darà vita ad interventi ed azioni da attivare sui Monti Dauni secondo due tematismi prioritari: turismo sostenibile e sviluppo dei sistemi produttivi locali (agricoltura, artigianato, sociale). Sono queste infatti le istanze dei portatori di interesse, ed in generale delle comunità locali, emerse nella intensa fase di concertazione realizzata nei 30 Comuni dell’area GAL in fase di stesura del Piano. Il Piano di Azione Locale prevede 18 linee di intervento, di cui 7 rivolte ai privati, 4 agli Enti pubblici, vale a dire i 30 Comuni ricadenti nell’area di Meridaunia e altre 7 saranno gestite direttamente dal GAL Meridaunia con modalità di regia diretta.

Meridaunia è l’unico GAL in Puglia che attua, attraverso il Piano di Azione Locale, gli interventi a valere sulla strategia nazionale di Area Interna finanziata dal PSR Puglia 2014-2020 (FEASR) con un importo di totale di 17 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 5 milioni e mezzo a valere sul PSR della Regione Puglia 2014-2020 (FEASR) e 3 milioni sul FESR. Saranno iniziative destinate ai privati e legate al sostegno dalle impese per attività turistiche ricettive, come la creazione di strutture di piccola ricettività per incrementare i posti letto (B&B, affittacamere, albergo diffuso, case vacanze); sempre per i privati, sono previste azioni di sostegno delle aziende agricole dei Monti Dauni per incrementare il reddito con processi di innovazione e di recupero di cultivar autoctone e interventi di agricoltura sociale come la creazione di Centri Multifunzionali per favorire l’assistenza sanitaria e l’integrazione sociale con la collaborazione tra imprese agricole e soggetti operanti nel settore sociale. E ancora, i Comuni potranno beneficiare di interventi di ristrutturazione strutture pubbliche dismesse per finalità turistiche e interventi di recupero di immobili nei centri storici per incentivare offerta turistica (ricettività diffusa, eco-alberghi, spazi culturali). Meridaunia, infine, realizzerà interventi quali attività di incoming turistico, destination marketing, ampliamento del Centro del Gusto dei Monti Dauni di Troia, ampliamento e rafforzamento dell’offerta degli eventi sui Monti Dauni, azioni di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e la realizzazione di un Museo Virtuale dei Monti Dauni per accrescere la conoscenza del patrimonio culturale del territorio.