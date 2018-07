Giovanni Caratù “Quando il PD finirà di mangiare i pop corn…”

Manfredonia, 02 luglio 2018. ”La lettura che la cittadinanza di Manfredonia da’ dei recenti eventi amministrativi è perplessità, indifferenza, scetticismo, rassegnazione. Dalle dichiarazioni ufficiali dei dimessi e sospesi, il claim è lo stesso. ‘Sono il Sindaco del P.D”, afferma il Sindaco dimissionario Riccardi. ” Resto nel P.D” afferma il ViceSindaco dimissionario Zingariello. Lo stesso il Capogruppo del P.D. Dambrosio ed il consigliere Ognissanti “ restiamo nel P.D….”. E, nel marasma generale, il consiglio Comunale approva il rendiconto 2017 ivi compreso il bilancio della disastrata A.s.e. SpA.

Quindi il grande assente, oltre all’opposizione, è il P.D.

Possibile che il P.D non riesca a dare a questa città uno straccio di linea politica, uno straccio di agenda politica per la città? Eppure accentrano il potere nelle loro mani. Oppure il P.D è un alibi per i dimissionari, e sospesi, che scaricano sulla politica le loro inefficienze. Il P.D faccia il partito politico guida della fantomatica coalizione Manfredonia 2020. Se ancora esiste, se ne ha voglia o il potere. Probabilmente non ne ha voglia, non ne ha il potere. Noi abbiamo seri dubbi sulla loro esistenza.

Quando saranno finiti i pop corn si facciano vivi facciano sentire la loro presenza”.

(A cura di Giovanni Caratù, Presidente di “Manfredonia che funziona”)

