Lesina, evento “Il Mare nella rete”

Foggia. Ogni anno nel mondo vengono prodotte circa 300 milioni di tonnellate di plastica di cui quasi 8 milioni finiscono in mare. Si prevede che nel 2050 ci sarà più plastica che pesci negli oceani. In occasione della Giornata Marittima Europea, promossa dalla Commissione Europea, Domenica 8 Luglio 2018, il Centro Visite di Lesina in collaborazione con il Comune di Lesina ed il CNR Ismar di Lesina organizza un Evento: “ Il Mare Nella Rete” per affrontare il tema della Marine Litter, letteralmente “spazzatura marina”, ovvero qualunque materiale o manufatto solido persistente di origine antropica, scaricato deliberatamente o introdotto accidentalmente in mare o lungo le coste. La Marine Litter rappresenta una delle maggiori minacce per la biodiversità marina ed è necessario comprendere il potenziale impatto di questi detriti e stabilire le necessarie misure di mitigazione e gestione del fenomeno.

PROGRAMMA

Ore 10.00 Apertura Manifestazione con saluti di rito a Marina di Lesina in Località Punta Pietre Nere.

Ore 10.30 Pulizia della Spiaggia.

Ore 17.00 Seminario “Il Promontorio del Gargano:punto di approdo delle Marine Litter in Adriatico”, a cura della Dott.ssa Lucrezia Cilenti, ricercatrice del CNR Ismar di Lesina, presso la Sala Convegni del Centro Visite di Lesina.

Ore 19.00 Degustazione al tramonto a cura dell’Azienda Agricola Turco e delle Cantine Antonio Pisant