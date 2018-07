L’Italia fa vacillare la Merkel

Di:

Roma, 02 luglio 2018. Sono ore convulse per la Germania. A pochi giorni dalla fine del summit di Bruxelles, il Governo di Berlino rischia di cadere.

A cento giorni dal suo insediamento, la fragile coalizione tedesca rischia uno strappo sul nodo migranti, uno dei temi caldi discusso al Consiglio europeo, che ha visto non poche ore di consultazione, terminato con il rifiuto dell’Italia di stabilire un accordo perché come ha dichiarato la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, in un’intervista alla Zdf: “L’Italia vuole prima ottenere una riduzione dei migranti che arrivano sul suo territorio” sottolinenando come il premier Giuseppe Conte ha ribadito di aver avuto “l’impressione di essere stati a lungo piantati in asso”. Tutto questo non è andato giù al ministro dell’Interno, Horst Seehofer, a capo del Csu, l’ala di estrema destra bavarese, che ha ritenuto gli accordi presi dalla stessa Merkel, “insufficienti”, sostenendo che le posizioni prese “non siano cambiate di un centimetro”.

Questo non ha fatto altro che alimentare una grande tensione con i vertici del Cdu guidato dalla stessa Cancelliera.

Horst Seehofer continua a chiedere che i migranti siano respinti direttamente al confine, anche quelli già registrati in un altro Paese dell’Ue, mentre al vertice europeo, la Merkel ha avviato delle trattative bilaterali.

Un lungo faccia a faccia tra i vertici dei due partiti iniziato sabato e che non ha portato a delle conclusioni sperate. Il ministro dell’Interno tedesco ha annunciato per due volte le sue dimissioni, prendendosi tre giorni per decidere se abbandonare i ruoli che ricopre – è anche presidente del partito – e per provare a cercare un nuovo accordo con la Cancelliera.

Un andirivieni che mostra tutta la precarietà della politica tedesca e dei suoi equilibri, anche se la Merkel, sostenuta dalla leadership del suo partito, ha assicurato che farà di tutto per evitare scissioni e scongiurare una crisi politica. Senza un’intesa tra i due gruppi parlamentari – l’ennesimo incontro è previsto per le 17 di questo pomeriggio – la Cancelliera si troverebbe in una posizione di svantaggio, dovendo chiedere la fiducia al Parlamento e di lì a poco tornare alle urne con elezioni anticipate.

Il partito di Angela Merkel, il Cdu, con il faccia a faccia nel tardo pomeriggio, proverebbe a fare quell’ ultimo tentativo per far sì che si ricucia lo strappo e che Seehofer cambi idea sulle sue dimissioni.

“Noi auspichiamo un accordo per una procedura comune” sono le affermazioni del presidente del partito della Cancelliera.

Chiare anche le dichiarazioni del presidente della Baviera, Markus Soeder, “La stabilità del governo per noi non è in discussione, e neppure la fine del gruppo parlamentare comune è la strada giusta” anche se sottolinea “il bisogno di maggiore sicurezza sulle frontiere”.

Vero è che le divergenze sui migranti sembrano insanabili e nei prossimi giorni le attenzioni del mondo saranno tutte sulla Germania. Nella sede della cancelleria si discuterà della questione nata già due settimane fa quando il Salvini tedesco, con un’azione di forza, aveva dichiarato di voler chiudere le frontiere, andando di fatto contro la politica adottata della stessa Merkel per gestire i flussi migratori e indicando l’Italia come uno dei più importanti Paesi per bloccare queste ondate.

A cura di Francescapaola Iannaccone