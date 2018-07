Manfredonia, protezioni in zona Acqua di Cristo dopo incidenti auto

Di:

Manfredonia, 02 luglio 2018. Alcune barriere “New Jersey” (barriere jersey) sono stato installate stamani, lunedì 2 luglio, in località Acqua di Cristo a Manfredonia, anche in seguito ad alcuni incidenti d’auto avvenuti nell’area.

Come ricordato, lo scorso 31 maggio 2018, un’auto parcheggiata a ridosso della scogliera era finita nelle acque circostanti, per il probabile non inserimento del freno a mano.

Il proprietario del mezzo aveva sostato infatti lungo il viale, nei pressi del Palazzo della Sorgente, ex sede del Tribunale, lasciando il mezzo senza probabilmente l’inserimento del freno a mano e/o di una marcia. Fortunatamente, durante la caduta del veicolo, non erano presenti bagnanti in mare.



Un altro incidente, con le analoghe modalità, è avvenuto nella precedente stagione estiva.

Redazione StatoQuotidiano.it