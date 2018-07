Puglia: Sole e caldo ovunque

LUNEDI’ : L’anticiclone nord africano rinnova condizioni di bel tempo su tutti i settori con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature stabili o in locale rialzo con punte prossime ai 36/38°C sul Tavoliere, diffusamente oltre i 30°C altrove. Venti in rinforzo dai quadranti sudoccidentali, specie sul Salento. Zero termico nell’intorno di 4050 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da poco mossi a localmente mossi.

MARTEDI’: l’alta pressione rinnova condizioni di bel tempo sulle nostre regioni anche se qualche spiffero in quota potrebbe favori la genesi di annuvolamenti diurni sui monti con qualche isolato fenomeno in Molise settentrionale. Temperature stabili o in lieve calo, massime sino a 32/34°C tra materano e Tavoliere. Venti deboli o moderati meridionali in attenuazione e temporanea rotazione a Nord. Zero termico nell’intorno di 4000 metri. Basso Adriatico poco mosso; Canale d’Otranto mosso.