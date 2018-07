Romani “Crisi maggioranza, e ora il bello dov’è?”

Di:

Manfredonia, 02 luglio 2018. ”Le dimissioni di questo sindaco prima, precedute da quello del suo vice, non sono altro che l’epilogo finale di una implosione interna al partito di maggioranza, il PD, e di tutta la coalizione di centro sinistra. Una città schiava da anni di lotte intestine, di conti mai veramente regolati dai tempi delle primarie. Ed ora il bello dov’è? Dove sono tutte quelle promesse fatte in anni di feudo incontrastato da parte di una classe dirigente mai veramente interessata alle problematiche della comunità ma solo a beceri e bassi interessi di bottega.

La triste quanto drammatica situazione di un comune con le casse quasi prosciugate, di una comunitá allo sbando, di una città piegata su se stessa, grida a gran voce un cambio totale ed immediato di una politica fatta di azioni immediate ed incisorie sulle sorti delle nostre famiglie, sul nostro futuro. E il bello di tutto questo dov’è? Un sindaco che resta attaccato con tutte le sue paure ed i suoi ricatti, vittima anch’egli degli stessi, che non perde tempo per rinnegare il suo partito, il suo programma, i suoi uomini. Noi della coalizione di centro destra gridiamo a gran voce BASTA, e continueremo nella lotta per far si che la NOSTRA MANFREDONIA, riveda la luce, riveda il FUTURO!

Un giorno non saremo giudicati per quello che avremo seminato ma per quello che raccoglieremo!”.

(A cura del Capogruppo di Forza Italia Manfredonia, Cristiano Romani)