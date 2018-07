Statale 16 San Severo, mezzo in avaria: chiuso tratto stradale

Di:

Bari, 2 luglio 2018. Provvisoriamente chiuso al traffico – in entrambi i sensi di marcia – un tratto strada statale 16 “Adriatica”, a causa di un mezzo pesante in avaria al km 635,000, nel territorio comunale di San Severo, in provincia di Foggia.

Il mezzo trasportava sterpaglie che – per cause in corso di accertamento – hanno preso fuoco. Al momento la circolazione in direzione di Otranto (sud) è deviata al km 622,400 (svincolo per Ripalta), mentre quella in direzione del Molise (nord) è deviata al km 642,000 (svincolo per San Paolo Civitate).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, in particolare i Vigili del Fuoco, per la gestione dell’evento e per ripristinare la regolare circolazione in piena sicurezza.