Anniversario della classe di percussioni “percuote” Santa Chiara

Percuotere… Suonare… Concerto in onore del 50° anniversario della classe di percussioni del Maestro Stefano Morellina “percuote” Santa Chiara

Continuano i concerti, i successi della rassegna Musica nelle Corti di Capitanata, come da ventitré anni a questa parte, lo scorso 1 luglio uno spettacolo sui generis unico, dal titolo emblematico: Percuotere… Suonare… interamente dedicato alle percussioni in onore del 50° anniversario dell’istituzione della classe di strumenti a percussione e del suo fondatore il Maestro Stefano Morellina. Ad esibirsi e a scaldare il cuore del pubblico presente nel suggestivo Chiostro di Santa Chiara la Percussion Ensemble del Conservatorio Umberto Giordano, sotto l’attenta ed esperta guida di Antonio Santangelo. Promotore dell’evento Claudio Santangelo, percussionista e compositore di fama internazionale, docente presso il Conservatorio foggiano. Esecutore di proprie composizioni come l’introduzione di Furioso Tango per marimba sola da cui una spiccata espressività e gioia di vivere unita alla successiva Por una cabeza di Carlos Gardel, uno dei maggiori esponenti del Tango, in un insolito ma ben riuscito arrangiamento per marimba e violino del collaudato duo Claudio Santangelo – Stefano Delle Donne.

A seguire la dolcezza, l’introspezione, la felicità, il ritorno del “fanciullino” di pascoliana memoria che è in ognuno di noi con Carillon d’amour di Santangelo per violoncello, marimba e vibrafono. A seguire Furioso & Waltz di Earl Hatch per due marimbe e vibrafono e Rosebush di Brett Paschal per tre marimbe e cajon.

A seguire Vulcano di Santangelo per due marimbe e percussioni un’esplosione positiva di sentimenti intrinseci in ognuno di noi che alla fine come la lava di un vulcano vengono a galla, una omogeneità di suoni, colori, armonie, melodie, ritmi, voci all’apparenza equidistanti ma che in realtà si uniscono per dar vita ad un’unica grande voce. Il concerto si è concluso con Danzon 2.0 di Marquez per due marimbe e orchestra nel visibilio più totale di pubblico animato da scroscianti applausi per tutti i protagonisti: oltre ad Antonio e Claudio Santangelo e Stefano Delle Donne, il percussionista foggiano Leonardo Marcantonio, il quale non ha bisogno di presentazioni, i giovani, ma già affermati percussionisti: Giuseppe Balsamo, Simona Casamassima, Giuseppe Cioffi, Fabio Conoscitore, Valerio Velardi, Giuliano Caposeno, Viviana Garbetta, Nicola D’Auria, Michele Armillotta, Claudio Patruno, Alex Morsuillo, Giuseppe Padalino, il violinista Giuseppe Tucci, la violista Francesca Sbaraglia, la violoncellista Antonietta Pilloli, il contrabbasso di Alessandro Leone e Palma Mangiacotti al pianoforte.

Alessio Walter De Palma