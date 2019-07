Baia delle Zagare tra le migliori spiagge secondo volagratis.com

Di:

È tempo di mare, stendersi al sole, tuffarsi in acque cristalline e ricaricare le batterie. Con l’arrivo dell’estate è arrivato il momento di scegliere la prossima destinazione e decidere dove

immergere le dita nella sabbia. Il MEDITERRANEO OFFRE COSÌ TANTE E DIVERSE POSSIBILITÀ, che risulta difficile sceglierne una sola! Meglio un luogo ricco di natura o uno che offre anche qualche Chicca culturale? Vacanza attiva tra immersioni e tuffi o di relax totale in un arcipelago? Per venire incontro ai più indecisi, VOLAGRATIS.COM [https://www.volagratis.com/it/magazine/spiagge/migliori-spiagge.html]ha selezionato le MIGLIORI SPIAGGE EUROPEE BAGNATE DAL MEDITERRANEO, dall’Italia alla Croazia, passando per Grecia e Spagna. Ecco le MIGLIORI 8, tutte le altre le trovate su VOLAGRATIS.COM [https://www.volagratis.com/it/magazine/spiagge/migliori-spiagge.html].

BAIA DELLE ZAGARE, TRA FALESIE E MERLI (GARGANO, ITALIA) Quasi tutte le spiagge del Gargano sono caratterizzate da candide falesie a strapiombo sul mare, spiaggia chiara e acqua cristallina. La

Baia delle Zagare, che prende il nome dai fiori degli agrumeti della zona, però, regala un qualcosa in più: due faraglioni conosciuti come “Arco di Diomede” e “Le Forbici” che si innalzano dal

mare a pochi metri dalla riva. La baia, che viene chiamata anche Baia dei Mergoli per i numerosi merli che la abitano, è accessibile grazie a un ascensore scavato nella roccia o ai sentieri che si snodano tra la macchia mediterranea. La zona delle grotte marine del Gargano, scavate dalla forza del mare nelle rocce calcaree, è il luogo perfetto per appassionati di immersioni e snorkeling.

