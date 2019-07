Di:

(ANSA) – LECCE, 1 LUG – “Planctum per alberi uomini e bestie“: si chiama così il concerto di Vinicio Capossela per gli ulivi, organizzato dalla onlus ‘Save the olives’, impegnata contro la Xylella fastidiosa nella campagna per gli innesti con varietà resistenti su ulivi monumentali. L’appuntamento è sabato 13 Luglio alle 19 a Tiggiano (Lecce) per raccogliere fondi a favore della onlus. All’evento ha anche aderito Cosimo Damiano Damato (Margherita di Savoia) che per l’occasione ha scritto lo short reading “Ulivi, odore di Getsemani” che andrà in scena prima del live di Capossela.