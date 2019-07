Diagnosi e cura epilessia, “Riuniti Foggia centro di riferimento”

Foggia.Nel corso dell’ultimo Congresso Nazionale della Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE), società scientifica che riunisce i medici di branca neurologica che si occupano di epilessia, tenutosi a Roma dal 4 al 6 giugno, il Centro per lo Studio e la Cura dell’Epilessia della Struttura Complessa di Neurologia Universitaria degli “Ospedali Riuniti” di Foggia ha ottenuto per il triennio 2019-2021 il riconoscimento di centro “ad assetto avanzato”, corrispondente al livello di massima operatività.

Il riconoscimento viene conferito ai centri specializzati per l’epilessia dotati di una equipe multidisciplinare , di una piena attività scientifica e diagnostica/terapeutica e di una strumentazione di alto livello tecnologico in grado di effettuare monitoraggi video-EEG prolungati, inclusa la selezione pre-chirurgica dei pazienti con epilessia farmacoresistente.

