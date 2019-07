Foggia. Insorgono i tifosi: “Ds e società senza dignità: falliti”

Di:

Foggia , 02 luglio 2019. Insorgono i tifosi, lanciando chiari messaggi nei luoghi topici delle trattative e della storia più recente del Foggia Calcio. E diventa evidente il malessere generale con tre striscioni dai toni forti.

Il primo davanti a Palazzo Città “I playoff a febbraio, il centenario in serie A… Solo parole, zero serietà… Ds e società senza dignità… Falliti“.

E poi: “Sannella peggio di Casillo” la scritta che campeggia, invece, sullo striscione posto su un lato del cavalcavia di via Manfredonia. ‘Location’ non presa a caso, visto che lì sorge l’ex fabbrica di Casillo, sotto la cui gestione il Foggia mancò l’iscrizione al campionato di Serie C e fu costretto a ripartire dai dilettanti, proprio come adesso.

Più duro è sicuramente lo striscione apparso allo Zaccheria indirizzato al capitano Agnelli, foggiano doc, da sempre legato visceralmente ai colori rossoneri. “Agnelli traditore della patria”, la frase senza appello scritta dagli ultras che vedono nel capitano il simbolo di una squadra che non è stata capace di risollevarsi.

Diversi i commenti poi sui social e per le piazze “Tra Casillo e i Sannella c’è l’oceano di mezzo. Neanche minimamente paragonabili”, dice uno; “Casillo lo disse due anni prima che non aveva più soldi,e aveva bisogno di aiuti. Questi disonesti l’hanno detto quattro giorni prima…. ed era troppo tardi. Casillo ha fatto parlare del Foggia in tutto il mondo.

Casillo ci ha fatto sognare e vincere. Questi solo amarezza”; e ancora “Dico ai Sannella chi la fa l’aspetta in tutta la storia del Foggia non siamo mai caduti cosi in basso grazie a questi due individui . Dio perdona io NO”… e avanti così tra rancore, amarezza, delusione. E avanti così nel risentimento e nella delusione generale.

Intanto, tutto tace. Le trattative non arrivano.

Cosa ne sarà del Foggia è ancora tutto da vedere.

A cura di Daniela Iannuzzi