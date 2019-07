Foggia, turista tedesco si apparta con prostituta ma viene picchiato

Di:

Un turista tedesco è stato picchiato e rapinato ieri sera lungo la circonvallazione alla periferia di Foggia. In Italia per trascorrere un periodo di vacanza sul Gargano, a quanto si è appreso si era appartato in una zona di campagna con una prostituta rumena e improvvisamente due uomini lo hanno affrontato: prima lo hanno tirato fuori dall’abitacolo dell’auto, una Mercedes, poi lo hanno aggredito con spranghe, riuscendo a portargli via 100 euro, il telefono cellulare e la stessa vettura.

fonte https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it