Intitolazione Istituto comprensivo statale di Mattinata a Rita Levi Montalcini

Di:

Al Sig. Prefetto di Foggia

Ai Sigg. Componenti la Commissione straordinaria del Comune di Mattinata

Al Sig. Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia

Al Sig. Dirigente dell’Ambito territoriale di Foggia dell’Ufficio scolastico regionale

Al Sig. Dirigente dell’Istituto comprensivo statale di Mattinata

Oggetto: Intitolazione Istituto comprensivo statale di Mattinata (FG).

”Noi sottoscritti ci rivolgiamo alle Autorità in indirizzo in relazione alla questione della intitolazione dell’Istituto Comprensivo di Mattinata. Lo scorso 26 febbraio il consiglio d’Istituto ha deliberato di intitolare detto Istituto a Rita Levi MONTALCINI. Dopo il previsto parere, la Commissione straordinaria ha inviato la relativa istanza al Sig. Prefetto perché si esprima ai sensi della legge n.118/1927.

Rita Levi MONTALCINI, scienziata di fama mondiale e vincitrice del premio Nobel, merita sicuramente di essere onorata anche dalla nostra comunità: non solo per gli altissimi meriti scientifici ma per l’intera sua personalità e storia di vita, che rappresenta per tutti un esempio e un incoraggiamento. Riteniamo però che il doveroso riconoscimento, anche da parte di Mattinata, a questa straordinaria figura di donna e di scienziata non possa avvenire a scapito della storia locale e delle intitolazioni stabilite negli anni passati per la scuola elementare e per la scuola media, che compongono, con la scuola dell’infanzia, l’attuale Istituto scolastico comprensivo.

Noi sottoscritti pertanto chiediamo che l’Istituto scolastico comprensivo statale sia intitolato “Don Salvatore PRENCIPE – San Domenico SAVIO”, in tal modo salvaguardando ufficialmente negli atti, nei documenti e nella vita futura della scuola mattinatese, ora unificata dalla riforma scolastica nell’Istituto comprensivo, le pregresse rispettive denominazioni delle elementari e delle medie, come d’altronde è avvenuto negli altri Comuni, da Manfredonia a Vieste, a San Giovanni Rotondo, a Foggia ecc., dove i “vecchi nomi” delle scuole sono stati messi l’uno accanto all’altro per identificare le nuove articolazioni scolastiche.

A tal fine chiediamo anzitutto che il consiglio di Istituto voglia “re melius perpensa” nuovamente deliberare in proposito, accogliendo la presente petizione. Il sacerdote don Salvatore PRENCIPE è stato per decenni arciprete parroco di Mattinata, ove ha esercitato il suo ministero tra il popolo con integrità di vita, saggezza umana e carità cristiana. La sua fede si è tradotta anche in opere di cultura: a don Salvatore PRENCIPE si devono, tra l’altro, importanti e riconosciuti studi storici sull’abazia benedettina di Monte Sacro e sulla figura e la produzione letteraria dell’abate Gregorio, che fu insigne personalità medievale e che nell’abazia compose l’opera enciclopedica “Peri ton anthropon theopysis”. La intitolazione della scuola a don Salvatore fu decisa all’unanimità dal Consiglio comunale dell’epoca in accoglimento dei sentimenti di gratitudine dell’intera comunità mattinatese, anche in considerazione del suo essenziale apporto, con altri benemeriti concittadini, nella conquista dell’autonomia comunale. Altrettanto significativo è stato ed è il legame di ricordi e di affetti di generazioni di studenti con la figura del giovane Domenico SAVIO, a cui fu dedicata circa mezzo secolo fa la scuola media ed il cui busto in gesso si trova nell’entrone della scuola. Alla insigne professoressa Rita Levi MONTALCINI proponiamo che venga intitolato invece un altro luogo pubblico del territorio mattinatese, in paese o lungo la meravigliosa costa, che sia importante, visibile e frequentato, in modo da onorarLa degnamente, in spirito di concordia tra tutti i cittadini mattinatesi.

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nell’accoglimento. Con ossequi.

I PROMOTORI”.