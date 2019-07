Di:

“Ringrazio Leonardo Di Gioia per il contributo importante che ha dato in questi anni alla nostra amministrazione alla guida dell’assessorato all’Agricoltura. Non sono stati anni facili, ma sono stati affrontati sempre con grande spirito di servizio e attenzione. Continueremo a lavorare con il comune obiettivo di completare l’attuazione del programma di governo”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con riferimento alle dimissioni presentate oggi dall’assessore Leonardo Di Gioia.

Quale componente della giunta regionale con delega all’agricoltura, Di Gioia si era dimesso lo scorso anno mentre le proteste degli agricoltori pugliesi per i danni subiti dal maltempo imperversavano a Bari. Tornato al suo posto -dopo una campagna elettorale alle comunali in cui si è candidato nella coalizione di Cavaliere e delle elezioni europee per cui ha dichiarato il suo voto alla Lega- ha comunicato con una lettera le dimissioni, con decorrenza dal 5 luglio. Secondo fonti non ufficiali, potrebbe ottenere l’incarico di presidente dell’Ismea, l’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, nomina di prestigio nazionale.