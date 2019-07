Limone nuovo Rettore dell’Università di Foggia

Di:

Il prof. Pierpaolo Limone è il nuovo Rettore dell’Università di Foggia. Il Direttore del Dipartimento di “Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione” guiderà l’Ateneo foggiano per il sessennio accademico 2019-2025. Il prof. Limone sarà il quarto Rettore Unifg e si insedierà il 1° novembre 2019 #unifg

UniFg. Azzarone: “Auguri sinceri al professor Limone, più giovane rettore italiano. Rafforziamo l’interazione tra Università e istituzioni territoriali”

Dichiarazione di Lia Azzarone, segretaria provinciale del Partito Democratico di Capitanata

“Esprimo i più sinceri auguri al magnifico rettore Pierpaolo Limone per l’elezione alla guida dell’Università degli Studi di Foggia.

La comunità accademica ha compiuto la propria scelta democratica indicando in colui che è il più giovane rettore italiano il successore di Maurizio Ricci, al quale va il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto per la valorizzazione e la crescita di questa preziosa istituzionale culturale.

L’Università degli Studi è un organismo vitale per la nostra comunità, un luogo di sapere e di formazione al servizio del territorio che ha promosso processi innovativi di conoscenza così come ha condiviso e arricchito tutte le più rilevanti strategie di sviluppo fondate sulla messa a valore delle vocazioni e delle competenze.

L’auspicio, che esprimo anche in qualità di consigliere comunale di Foggia, è che l’interazione tra Università e territorio diventi sempre più salda e sempre meglio orientata all’innovazione, anche degli strumenti di governo del territorio stesso”.