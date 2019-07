Manfredonia. Approvato contratto affidamento del servizio canile

Di:

Manfredonia, 02 luglio 2019. Con recente atto del Commissario straordinario del Comune di Manfredonia, è stato approvato lo schema di contratto per l’affidamento del servizio canile sanitario e rifugio per ricovero, custodia e mantenimento cani randagi dell’Ente sipontino.

E’ stata impegnata per il corrente anno la spesa di €. 140.000,00 per il periodo Maggio – Dicembre, la spesa di €. 210.000,00 per l’anno 2020 e la spesa di €. 210.000,00 per l’anno 2021.

II enpa approvazione schema di contratto _1_

Redazione StatoQuotidiano.it