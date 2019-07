Michele Fatigato componente della Commissione Nazionale Aiop Lavoro

Di:

Foggia. L’avv. Michele Fatigato socio della jv legale FFT Fatigato Follieri Teta nonché dello Studio Fatigato – Avvocati Giuslavoristi è stato nominato componente della Commissione Nazionale Aiop Lavoro a seguito dell’ultima riunione del Comitato Esecutivo in giugno.

L´Aiop, Associazione Italiana Ospedalità Privata, rappresenta 500 Case di cura operanti in tutta Italia, 26 centri di riabilitazione e 41 RSA (Residenze sanitarie assistenziali), ed è l’associazione che sottoscrive il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con CGIL, CISL e UIL per le strutture sanitarie. Alla carica in Aiop si aggiunge per l’avv. Fatigato quella di rappresentante di Universo Salute S.r.l..

Per maggiori informazioni:

Avv. Michele Fatigato