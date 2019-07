Ospedale. Stoccata di Riccardi a Emiliano “Non so chi sia più cretino…”

Di:

Manfredonia. ”Caro Presidente Emiliano, ha definito i manfredoniani (affettuosamente parlando) dei ‘cretini’ perché convinti erroneamente che il nostro ospedale sia a rischio chiusura.

Se si vuole tranquillizzare la popolazione dicendo che l’ospedale non chiuderà, ma nel frattempo chiudono tutti i suoi reparti, non so chi sia più cretino (sempre affettuosamente parlando).

Dunque, ricapitolando, possiamo stare sereni, perché l’ingresso principale dell’ospedale rimarrà ancora aperto. Sul nulla”.

Così l’ex sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, commentando le dichiarazioni di Emiliano oggi a Monte Sant’Angelo (vedi di seguito).

Le dichiarazioni di Emiliano. “Giornate come queste sono di festa: mettiamo a segno un risultato importante e siamo già pronti a ripartire e a rimetterci al lavoro. Questo pomeriggio abbiamo inaugurato il Presidio Territoriale di Assistenza (P.T.A.) di Monte Sant’Angelo. Con il nostro piano di riordino non abbiamo chiuso nessun ospedale, per legge in alcuni casi cambiano denominazione, sono delle residenze per lungodegenze o per la riabilitazione, sempre al servizio della comunità. Chi racconta che abbiamo chiuso gli ospedali, dice delle sciocchezze.

Li abbiamo riclassificati utilizzandoli per funzioni che sono essenziali: ad esempio, quando qualcuno subisce un’operazione pesante ha bisogno di una struttura dove è meglio assistito, a costi inferiori e più vicino a casa per seguire la convalescenza in modo adeguato. La stessa cosa per chi purtroppo ha bisogno per cronicità di stare in ospedale per lunghi periodi di tempo. Strutture come questa servono a questo: abbiamo potenziato i servizi che più sono utili ai cittadini, i quali 6 volte su 10 soffrono di malattie croniche o necessità di lungodegenza”.

Così in una nota il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi a Monte Sant’Angelo per inaugurare il Presidio Territoriale di Assistenza e la RSA R.