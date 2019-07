Di:

La legittima difesa è sempre un tema caldo in Italia: c’è chi desidera che ognuno sia libero di fare ciò che vuole in casa propria, anche di reagire in modo violento a qualsiasi tipo di intrusione, e chi invece ritiene che la difesa personale debba essere limitata, sempre e comunque. Le ultime modifiche apportate alla legittima difesa ne hanno esteso leggermente la portata, inducendo molte persone a decidere di acquistare un’arma per tutelare la propria incolumità e quella dei familiari. Quale pistola per difesa personale? Se si dovesse comprare un’arma, quale sarebbe adatta per la propria difesa? Fermo restando che, per detenere un’arma, bisogna ottenere la relativa licenza, con questo articolo vedremo qual è la pistola più indicata per la legittima difesa.

fonte www.laleggepertutti.it