Vincenzo Marmo “Riconoscere i diritti dei soccorritori del 118”

Manfredonia, 02 luglio 2019. ”Nell’apprendere notizie da vari soccorritori del 118 che operano, e mettono la propria disponibilità al servizio di emergenza-urgenza di quei pazienti bisognosi di assistenza sanitaria, evidenzio come qualcuno ci marcia sopra pur di non riconoscere a quei volontari soccorritori che fanno servizio per 12 ore a turno dalle sei del mattino fino alle sei della sera così facendo anche il turno notturno.

Non vengono riconosciuti i primi giorni di servizio perché, a secondo del datore responsabile delle postazioni del 118, a quei poveri soccorritori sfruttati per 12 ore a turno ,non gli vengono retribuiti perché devono imparare, pur avendo titoli da soccorritore, e senza un po’ di coscienza da parte di chi gestisce il 118”.

”Nonostante i vari controlli effettuati dall’Ispettorato del lavoro i risultati sono tutti negativi.

Il regolamento dei volontari soccorritori è di 4 ore per turno e non ha l’obbligo di fare una turnazione fissa come disposta dal datore responsabile del 118.

I soccorritori volontari hanno diritto al riconoscimento spese. Ogni turno di disponibilità che danno deve essere riconosciuto in euro 30,00 su 12 ore.

Vabbene che si tratta di volontariato ma nemmeno le spese che i soccorritori effettuano per raggiungere il posto di lavoro….In più pagano anche la divisa, circa 180 euro, nonostante riporti un messaggio pubblicitario.

Addirittura si fanno da scudo non rispondendo al telefono, e per avere notizie i poveri soccorritori devono raggiungere la sede principale, che magari trovano pure chiusa, quindi si chiede realmente di fare controlli approfonditi più frequentemente sia la mattina che il pomeriggio, e possibilmente anche di notte”.

(Vincenzo Marmo, Manfredonia 02 luglio 2019)