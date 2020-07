Bonus per operatori sanitari, Riontino “Ancora niente? È grave!”

, 02 luglio 2020. “Per i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari impiegati a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo non è stato previsto alcun riconoscimento economico, a differenza di tutto il personale sanitario pugliese. Vorrei essere smentito perché lasciare fuori dal bonus chi, alla pari di altri colleghi in servizio presso altre strutture ospedaliere, ha affrontato con impegno e dedizione l’emergenza COVID 19, mettendo a rischio la propria salute per salvaguardare quella dei cittadini, è irrispettoso”. Lo dice in una nota il vicesindaco di Zapponeta, Vincenzo Riontino.

“È un fatto grave, ed Emiliano dovrebbe intervenire ponendo rimedio a questa svista e garantire lo stesso trattamento dignitoso anche a tutto il personale sanitario di Casa Sollievo della Sofferenza”.